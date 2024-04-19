"СовЭкон" снизил прогноз сбора пшеницы в РФ в 2024 году на 1 млн т

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Аналитический центр "СовЭкон" снизил прогноз урожая пшеницы в РФ в 2024 году на 1 млн тонн до 93 млн тонн.

"Это первое снижение прогноза в текущем сезоне", - говорится в его сообщении.

Урожай озимой пшеницы в настоящее время центр оценивает в 67,3 млн тонн, что на 1 млн тонн меньше, чем по мартовскому прогнозу. Прогноз урожая яровой пшеницы в РФ не изменился и составляет 25,7 млн тонн.

Оценка средней урожайности была снижена с 4,12 т/га до 4,06 т/га. Это связано с некоторым ухудшением условий выращивания зерна в ряде регионов юга, где выпало мало осадков, а температура была выше средней.

"После очень хорошей зимы погодные условия в южных регионах России постоянно ухудшаются. Если к середине мая в регионе не выпадет существенных осадков, урожайность пшеницы у ключевого российского производителя и экспортера, вероятно, сильно пострадает", - заявил глава "СовЭкона" Андрей Сизов, процитированный в сообщении.