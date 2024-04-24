РФ в апреле может экспортировать рекордные 4,6 млн т пшеницы

Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Экспорт пшеницы из России в апреле этого года может составить рекордные для этого месяца 4,6 млн тонн против 4,4 млн тонн год назад и 2,9 млн тонн по среднему показателю, сообщает "СовЭкон".

"РФ экспортирует пшеницу рекордными темпами на фоне ее высокой конкурентоспособности. На прошлой неделе российская пшеница стоила $211 за тонну (FOB), французская - $220 за тонну. Двумя месяцами ранее российскую и французскую пшеницу предлагали по одинаковой цене - $227 за тонну (FOB)", - говорится в сообщении.

Как отмечают эксперты, за последнюю неделю конкурентоспособность российской пшеницы могла увеличиться на фоне резкого скачка европейских биржевых котировок. В понедельник майский контракт французской пшеницы на MATIF закрылся на $230 за тонну, или на 6% выше, чем неделей ранее.

Сезонное возобновление внутренней навигации также могло положительно сказаться на темпах экспорта. Навигация по ключевому для внутренних грузоперевозок Волго-Донскому каналу открылась 1 апреля, напоминают эксперты.