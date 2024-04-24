Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

РФ в апреле может экспортировать рекордные 4,6 млн т пшеницы

РФ в апреле может экспортировать рекордные 4,6 млн т пшеницы
Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Экспорт пшеницы из России в апреле этого года может составить рекордные для этого месяца 4,6 млн тонн против 4,4 млн тонн год назад и 2,9 млн тонн по среднему показателю, сообщает "СовЭкон".

"РФ экспортирует пшеницу рекордными темпами на фоне ее высокой конкурентоспособности. На прошлой неделе российская пшеница стоила $211 за тонну (FOB), французская - $220 за тонну. Двумя месяцами ранее российскую и французскую пшеницу предлагали по одинаковой цене - $227 за тонну (FOB)", - говорится в сообщении.

Как отмечают эксперты, за последнюю неделю конкурентоспособность российской пшеницы могла увеличиться на фоне резкого скачка европейских биржевых котировок. В понедельник майский контракт французской пшеницы на MATIF закрылся на $230 за тонну, или на 6% выше, чем неделей ранее.

Сезонное возобновление внутренней навигации также могло положительно сказаться на темпах экспорта. Навигация по ключевому для внутренних грузоперевозок Волго-Донскому каналу открылась 1 апреля, напоминают эксперты.

СовЭкон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ применяет судебный механизм ЭЗО в отношении холдинговой структуры Альфа-банка

РФ применяет судебный механизм ЭЗО в отношении холдинговой структуры Альфа-банка
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });