Brent подешевела до $86,91 за баррель

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо снижаются вечером в понедельник, трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке.

К 17:32 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,38 (0,44%), до $86,91 за баррель. Майские фьючерсы на WTI на май, срок биржевого обращения которых истекает с завершением сессии в понедельник, на бирже NYMEX дорожали к этому моменту на 6 центов, до $83,2 за баррель. Более активно торгуемые июньские фьючерсы подешевели в ходе торгов на $0,23 (0,28%), до $81,99 за баррель.

За прошлую неделю обе марки подешевели примерно на 3%, несмотря на то, что Израиль атаковал объекты на территории Ирана. Неделей ранее Иран совершил масштабный удар ракетами и беспилотниками по объектам в Израиле.

В частности, главнокомандующий иранской армией генерал-майор Абдолрахим Мусави отметил, что Тегеран не намерен прибегать к ответным мерам после израильских запусков беспилотников по провинции Исфахан.

"Отсутствие немедленной реакции и повсеместные призывы к деэскалации конфликта со стороны влиятельных мировых держав спровоцировали продажу на новостях (на рынке нефти)", - написал основатель Sevens Report Research Том Эссайе.