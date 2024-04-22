"Газпром" впервые обошел Туркменистан по поставкам трубопроводного газа в Китай

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - "Газпром" в феврале 2024 года стал крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай, впервые обойдя многолетнего лидера - Туркменистан, сообщило Главное таможенное управление КНР.

При этом по сумме поставок трубопроводного газа и СПГ Россия не первый месяц является лидером на китайском рынке, обходя как Туркменистан, так и Австралию (лидера поставок сжиженного природного газа).

Газопроводы

В феврале 2024 года "Газпром" экспортировал в Китай 2,5 млрд куб. м газа (с начала года произошло очередное плановое увеличение поставок по магистрали "Сила Сибири"), тогда как Туркменистан - около 2,4 млрд куб. м (год назад показатель был на аналогичном уровне).

Туркменские поставки в феврале сократились до примерно 82 млн кубометров в сутки с 89 млн куб. м в январе-2024. Узбекистан в феврале полностью прекратил экспорт в Китай, тогда как в предыдущие зимние месяцы - декабре и январе - поставки продолжались, хотя и на минимальном уровне. Погодные условия в регионе Центральной Азии в феврале были не очень суровыми, однако средняя температура воздуха оказалась на градус - полтора ниже, чем годом ранее. Это могло потребовать дополнительных энергоресурсов для покрытия внутреннего спроса.

Суммарно Китай в феврале 2024 года импортировал по трубопроводам 5,346 млрд куб. м природного газа, что на 17% превосходит прошлогодний результат (4,558 млрд куб. м). Это также максимальный показатель для соответствующего месяца за всю историю газовой отрасли государства.

СПГ

Наряду с трубопроводным Китай также активно наращивает импорт сжиженного природного газа, являясь крупнейшим его покупателем на планете. В феврале-2024 импорт вырос на 24% - до 6,648 млн тонн, или 8,645 млрд куб. м. Это также максимальный уровень импорта СПГ среди всех февралей за историю.

Основными поставщиками были Австралия (2,985 млрд куб. м, +21%), Катар (2,193 млрд куб. м, +28%), Малайзия - 846 млн куб. м, Россия (593 млн куб. м) и США (551 млн куб. м).

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Объем реэкспорта сжиженного природного газа составил 33 тыс. тонн, или 0,5% от объема полученного СПГ, тогда как год назад активность в области перепродаж была в десять раз выше. Вот уже два месяца Китай не перепродает ни одной крупнотоннажной партии, вся экспортная активность укладывается в рамки операций дистрибуции или бункеровки.

Привлекательность операций по перепродаже на спотовом рынке могла упасть в результате снижения цен на рынке. Региональный индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) в феврале 2024 года понизился до $314 за тысячу кубометров после $356 в январе-2024 и $561 в феврале-2023.

Рост экономики и энергопотребления Китая является одним из главных драйверов мирового энергетического рынка.