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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 апреля

Американские санкции против подразделений ЦАХАЛ, "Газпром" лидирует по поставкам трубопроводного газа в Китай, усиление паводка в тюменском Ишиме

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США планируют ввести санкции против нескольких подразделений Армии обороны Израиля за нарушение прав палестинцев на западном берегу Иордана. Израиль не сможет тратить американскую военную помощь на оружие для этих подразделений, однако покупать его на деньги из израильского бюджета не воспрещается.

- "Газпром" впервые обошел Туркменистан по поставкам трубопроводного газа в Китай. При этом по сумме поставок трубопроводного газа и СПГ Россия не первый месяц лидирует на китайском рынке.

- Минздрав Газы заявил, что из-за ударов Израиля по Рафаху погибли 18 детей. Жертвами бомбардировок города также стали четверо взрослых.

- Река Ишим в одноименном городе в Тюменской области за сутки поднялась на 13 см, достигнув 1064 см. В регионе объявлена эвакуация сел Викулово и Чебаклей Викуловского района.

- "Реал" обыграл "Барселону" со счетом 3:2 в чемпионате Испании по футболу.

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