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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Цены на нефть опускаются, Brent торгуется у $86,3 за баррель

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают опускаться в понедельник после значительного снижения по итогам прошлой недели.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:10 по Москве составляет $86,27 за баррель, что на $1,02 (1,17%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $0,18 (0,2%), до $87,29 за баррель.

Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,89 (1,07%), до $82,25 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,41 (0,5%), до $83,14 за баррель.

Срок биржевого обращения майских контрактов на WTI истекает с завершением сессии в понедельник. Более активно торгуемые июньские фьючерсы подешевели в ходе торгов на $0,92 (1,12%), до $81,3 за баррель.

По итогам прошлой недели контракт на Brent с ближайшей датой поставки подешевел на 3,5%, на WTI - на 2,9%.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Иран заявил, что удар Израиля по стране, совершенный в ночь на пятницу, не привел к жертвам или серьезному ущербу.

Тегеран не намерен давать ответы на израильские запуски беспилотников по провинции Исфахан, сообщило агентство ЭФЭ со ссылкой на главнокомандующего армией генерал-майора Абдолрахима Мусави.

Между тем Палата представителей США одобрила новые санкции в отношении нефтяного сектора Ирана. Рестрикции на этой неделе должен рассмотреть Сенат.

В частности, санкционный пакет предусматривает меры в отношении портов, судов и НПЗ, участвующих в транспортировке или переработке иранской нефти в нарушение американских ограничений. Кроме того, он расширяет вторичные санкции: теперь они будут затрагивать все транзакции между китайскими фининститутами и находящимися под санкциями США иранскими банками, касающиеся покупок нефти и нефтепродуктов, сообщает агентство Bloomberg.

Реального ралли на нефтяном рынке нет, поскольку "на данный момент мы не видим увеличения рисков для крупных производителей нефти в регионе", говорит аналитик Tradition Energy Гэри Канингем, слова которого приводит Market Watch.

Саудовская Аравия, ОАЭ и Ирак остаются в стороне от конфликта.

"В действительности под угрозой только иранские поставки нефти - и то лишь в случае разрастания конфликта", - отмечает Канингем.

Brent WTI Иран Израиль
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