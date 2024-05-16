Китай разрешил импорт топинамбура из России

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Китай разрешил поставки топинамбура из России и расширил список ввозимых говяжьих субпродуктов, сообщает Россельхознадзор.

Такие соглашения в Пекине подписали руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и руководитель Главного таможенного управления КНР Юй Цзяньхуа.

"С 2022 года служба совместно с зарубежными коллегами провела масштабную работу по обеспечению допуска топинамбура на китайский рынок. В частности, Россельхознадзор провел переговоры и подготовил обширные материалы, подтверждающие серьезный уровень контроля за выполнением импортных требований Китая", - говорится в сообщении.

Напомнив, что протокол о ветеринарных требованиях к говядине, экспортируемой из России в Китай, был пописан в 2021 году, Россельхознадзор сообщил, что в его новом варианте расширен список субпродуктов, разрешенных к отгрузке в Китай. В перечень добавлены говяжьи хрящи, аорты и желудки. Кроме того, в него добавлены требования к этим субпродуктам, удалены условия относительно COVID-2019 и внесены отдельные технические редакционные правки.

С начала 2024 года поставки говяжьих субпродуктов из России в КНР увеличились в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает служба.