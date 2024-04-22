"Норникель" планирует перенести мощности Медного завода в Китай

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - "Норильский никель" планирует перенести плавильные мощности Медного завода, модернизация которого усложнилась из-за проблем с западным оборудованием, в Китай, заключив СП с одной из китайских компаний, заявил в интервью "Интерфаксу" президент "Норникеля" Владимир Потанин.

"Проект позволит нам уйти от больших потерь, которые вызваны имеющимися сейчас трудностями с расчетами, отказами от поставок, скидками на наш металл, созданием товарных запасов", - объяснил он. По расчетам компании, из-за этого "Норникель" сейчас может рассчитывать только на 80% от своих доходов досанкционного периода.

На решение о переносе части мощностей в Китай повлияли и недавние санкции США и Великобритании, в результате которых London Metal Exchange (LME) запрещено принимать новые партии цветных металлов из России.

"Это давление заставило задуматься над тем, как правильнее доставлять наш товар до рынков сбыта. И одним из таких нестандартных решений является перенесение части производства на рынки непосредственного потребления", - подчеркнул Потанин.

"Наши экологические проблемы, проблемы расчетов, проблемы доступа на рынок, проблемы кастомизации нашего товара под рынок потребления мы переносим туда, где они решаются наиболее эффективно, в данном случае - в Китай, - сказал глава "Норникеля" - Взамен получаем возможность продлить нашу цепочку создания стоимости и получить продвинутые компетенции, которые необходимы и компании, и стране".

Этими компетенциями являются технологии производства батарейных материалов, сырьем для которых также станет литий, который "Норникель" планирует производить на своем СП с "Росатомом" по освоению Колмозерского месторождения.

Строительство мощностей в Китае будет синхронизировано с выбытием мощностей на Медном заводе, пояснил глава "Норникеля", и произойдет за горизонтом 2027 года. "С точки зрения производственных планов и объемов процесс будет нейтральным. В дальнейшем за счет эффекта увеличения добычи и обогащения мы ожидаем общий рост производства", - отметил он. Медный концентрат будет доставляться в Китай по Северному морскому пути.

Проект получил политическую поддержку и включен в повестку российско-китайских встреч на высшем уровне, подчеркнул Потанин.

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