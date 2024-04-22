"Норникель" в I квартале снизил выпуск никеля на 10%

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - "Норильский никель" в первом квартале 2024 года выпустил 42 тыс. тонн никеля, сообщила компания в понедельник.

Это на 10% ниже уровня годичной давности (46,7 тыс. тонн), что связано с увеличением незавершенного производства, которое будет переработано во втором квартале.

Выпуск меди за этот период незначительно (на 1%) вырос к данным прошлого года, составив 110 тыс. тонн. В том числе забайкальский дивизион в первом квартале 2024 года нарастил производство меди в концентрате на 3% г/г, до 17 тыс. тонн, увеличив переработку руды.

Компания подтвердила опубликованный ранее прогноз по выпуску никеля и меди в этом году.

По никелю прогноз (184-194 тыс. тонн никеля) предполагает падение на 9% к итогу 2023 года (208,6 тыс. тонн). Результат по меди с учетом Быстринского ГОКа (Забайкальский дивизион) будет на 3,5% меньше итога 2023 года (425 тыс. тонн). "Норникель" ожидает выпустить в этом году 334-354 тыс. тонн меди в Норильском и Кольском дивизионах и еще 64-68 тыс. тонн меди будет выпущено Быстринским ГОКом.

После проведения тестирования и успешного ввода в эксплуатацию горного оборудования от новых поставщиков в конце прошлого года рудники Норильского дивизиона продолжили наращивать добычу руды, уточнила компания.

Во втором квартале компания также продолжила выпуск никеля премиального качества в Кольском дивизионе для китайского гальванического сектора после успешных поставок пробных партий такого никеля в прошлом году.

Забайкальский дивизион продолжает увеличивать объемы производства меди благодаря программе повышения операционной эффективности, говорится в пресс-релизе.