МФК CarMoney в I квартале увеличила объем портфеля займов на 11%

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Микрофинансовая компания "КарМани" (работает под брендом CarMoney) в первом квартале 2024 года увеличила объем портфеля займов до 4,9 млрд рублей, что на 10,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении МФК.

Объем выдач займов в I квартале 2023 года достиг 954 млн рублей, увеличившись на 17,4%, что выше динамики прошлого года (рост на 15,5% г/г в I квартале 2023 года). Число активных займов выросло более чем в 1,5 раза до 41,7 тыс. договоров на конец периода (рост на 27,1% г/г в I квартале 2023 года).

Доля беззалоговых займов составила 8,1% от объема портфеля против 3,5% год назад.

Уровень залогового обеспечения портфеля CarMoney вырос до 2,2х на конец I квартала против 2,1х год назад.

Средняя стоимость залогового автомобиля увеличилась на 13,5% и превысила 1 млн рублей (891 тыс. рублей в I квартале 2023 года). Средняя сумма автозайма выросла на 20,7% г/г до 356 тыс. рублей (295 тыс. рублей в I квартале 2023 года).

Средневзвешенная ставка по автозаймам осталась в диапазоне 80-84% годовых, средний срок займа в портфеле составляет 16,5 месяца.

Средний платеж по автозайму в месяц составил 26,1 тыс. рублей (+23,7% г/г), что не превышает 19% среднего ежемесячного дохода заемщика CarMoney, который в I квартале достиг 140 тыс. рублей в месяц (113 тыс. рублей по итогам I квартала 2023 года).

Финальные потери (EL) по итогам первого квартала 2024 года составили 12%, сохранившись на уровне I квартала 2023 года, несмотря на рост выдач.

Доля новых клиентов за год выросла на 2 процентных пункта до 68% от их общего числа – на фоне активной экспансии бизнеса, отмечает МФК.

Доля автозаймов, оформленных онлайн, достигла 92%, общий уровень автоматизации бизнеса достиг 86%.

МФК "КарМани" работает под брендом CarMoney с 2016 года. Она специализируется на предоставлении микрозаймов физическим лицам под залог транспортных средств. МФК "КарМани" является 100%-ным дочерним обществом "Смарттехгрупп" (СТГ). СТГ стало владельцем МФК вместо кипрской Carmoney CY Ltd в конце 2022 года. СТГ была создана в октябре прошлого года специально для перевода головной структуры с Кипра в РФ. Торги акциями СТГ стартовали на Мосбирже 3 июля 2023 года.