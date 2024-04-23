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МФК CаrМoney разместила выпуск облигаций на 500 млн рублей

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Микрофинансовая компания "КарМани" (работает под брендом CarMoney) завершила размещение 3-летних биржевых облигаций серии 002P-01 объемом 500 млн рублей, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Размещение займа продолжалось с 9 апреля по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Процентные ставки со 2-го по 36-й купоны будут переменными и рассчитываться как сумма ключевой ставки ЦБ, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий купону, и 4% годовых. Купоны ежемесячные.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 9-го, 12-го, 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов. Андеррайтером выступила ИФК "Солид".

Заем размещен в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом 15 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

В настоящее время в обращении также находятся два выпуска классических облигаций компании на 392,24 млн рублей.

МФК "КарМани" работает под брендом CarMoney с 2016 года. Она специализируется на предоставлении микрозаймов физическим лицам под залог транспортных средств. МФК "КарМани" является 100%-ным дочерним обществом "Смарттехгрупп" (СТГ). СТГ стало владельцем МФК вместо кипрской Carmoney CY Ltd в конце 2022 года. СТГ была создана в октябре прошлого года специально для перевода головной структуры с Кипра в РФ. Торги акциями СТГ стартовали на Мосбирже 3 июля 2023 года.

CarMoney КарМани
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