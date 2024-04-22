"ВСМПО-Ависма" решила не раскрывать рекомендации по распределению прибыли за 2023 год

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" не стало раскрывать рекомендации совета директоров годовому собранию акционеров о распределении прибыли по итогам 2023 года, в том числе выплате дивидендов, следует из сообщения компании.

В документе напротив рассмотрения этого вопроса указано, что раскрытие этой информации ограничено в соответствии с постановлениями правительства РФ.

Заседание совета директоров состоялось в четверг.

До 2019 года "ВСМПО-Ависма" неизменно выплачивала дивиденды, причем с 2015 года перешла на выплаты дважды в год. В 2017 и 2018 годах корпорация выплатила акционерам почти по 19 млрд рублей. Промежуточные дивиденды за первое полугодие 2019 года составили 10,2 млрд рублей. По итогам 2019 и 2020 годов компания дивиденды не выплачивала. Согласно данным Национального расчетного депозитария, по итогам 2021 года корпорация начислила 563,76 рубля на акцию, по итогам 2022 года – 563,77 рубля на акцию.

В опубликованном бухгалтерском отчете по РСБУ за 2023 год "ВСМПО-Ависма" не раскрыла данные по чистой прибыли, выручке и другим ключевым финансовым показателям. В документе напротив большинства показателей стоят прочерки.

Уставный капитал "ВСМПО-Ависма" разделен на 11 млн 529 тыс. 538 обыкновенных акций номиналом 1 рубль.

"ВСМПО-Ависма" имеет полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий из титана с высокой степенью механической обработки. В настоящее время информация об акционерах на сайте компании отсутствует.