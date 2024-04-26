"ВСМПО-Ависма" в 2023 году увеличила чистую прибыль по МСФО в 3,3 раза
Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в 2023 году увеличило чистую прибыль по МСФО в 3,3 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года - до 24,8 млрд рублей, говорится в отчетности компании.
Выручка выросла на 25,4% - до 121,48 млрд рублей.
В частности, выручка от реализации товаров возросла на 25,5% и составила 119,23 млрд рублей, выручка от предоставления услуг - на 10%, до 1,98 млрд рублей.
Основные финпоказатели "ВСМПО-Ависмы" по МСФО (тыс. рублей):
|2023г
|2022г
|Динамика
|Выручка
|121 478 475
|96 854 432
|+25,4%
|Себестоимость продаж
|76 158 490
|57 067 624
|+33,5%
|Валовая прибыль
|45 319 985
|39 786 808
|+13,9%
|Прибыль от операционной деятельности
|24 294 107
|18 271 199
|+33%
|Прибыль до налогообложения
|27 897 151
|12 654 228
|+2,2 раза
|Чистая прибыль
|24 847 934
|7 607 635
|+3,3 раза
Краткосрочные обязательства компании в 2023 году увеличились на 21,1% - до 124,9 млрд рублей. Общий объем обязательств вырос на 14,2% - до 216,8 млрд рублей.
"ВСМПО-Ависма" - производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. В настоящее время информация об акционерах на сайте компании отсутствует.