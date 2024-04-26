"ВСМПО-Ависма" в 2023 году увеличила чистую прибыль по МСФО в 3,3 раза

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в 2023 году увеличило чистую прибыль по МСФО в 3,3 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года - до 24,8 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Выручка выросла на 25,4% - до 121,48 млрд рублей.

В частности, выручка от реализации товаров возросла на 25,5% и составила 119,23 млрд рублей, выручка от предоставления услуг - на 10%, до 1,98 млрд рублей.

Основные финпоказатели "ВСМПО-Ависмы" по МСФО (тыс. рублей):

2023г 2022г Динамика Выручка 121 478 475 96 854 432 +25,4% Себестоимость продаж 76 158 490 57 067 624 +33,5% Валовая прибыль 45 319 985 39 786 808 +13,9% Прибыль от операционной деятельности 24 294 107 18 271 199 +33% Прибыль до налогообложения 27 897 151 12 654 228 +2,2 раза Чистая прибыль 24 847 934 7 607 635 +3,3 раза

Краткосрочные обязательства компании в 2023 году увеличились на 21,1% - до 124,9 млрд рублей. Общий объем обязательств вырос на 14,2% - до 216,8 млрд рублей.

"ВСМПО-Ависма" - производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. В настоящее время информация об акционерах на сайте компании отсутствует.