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Verizon в I квартале снизил чистую прибыль на 6%

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Американский оператор связи Verizon Communications в первом квартале 2024 года сократил чистую прибыль на 5,9%, но скорректированная прибыль превзошла ожидания рынка.

Чистая прибыль компании в январе-марте составила $4,722 млрд, или $1,09 в расчете на акцию, по сравнению с $5,016 млрд, или $1,17 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Без учета разовых факторов Verizon завершил квартал с прибылью в $1,15 на акцию против прибыли в $1,2 на акцию годом ранее.

Выручка почти не изменилась, составив $32,981 млрд против $32,912 млрд годом ранее. В том числе доходы от продажи оборудования в минувшем квартале снизились на 6,9% - до $5,361 млрд, сервисная выручка выросла на 1,7% и составила $27,62 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $1,12, выручку - $33,2 млрд.

По итогам 2024 года Verizon по-прежнему планирует зафиксировать скорректированную прибыль в диапазоне $4,5-4,7 на акцию при капзатратах в $17-17,5 млрд.

Verizon США
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