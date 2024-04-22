"Циан" планирует редомициляцию с листингом в РФ

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Новая холдинговая компания "Циан" - зарегистрированная на Сейшелах Cian Technology Ltd - намерена провести редомициляцию в РФ.

Как сообщил "Циан" на ленте раскрытия, с 19 апреля Cian Technology Ltd стала владельцем 69,94% кипрской Cian Plc (ранее это юрлицо являлось холдинговой компанией "Циана" - ИФ).

В пресс-релизе, опубликованном вскоре "Цианом", говорится, что сделка представляет собой техническую реструктуризацию, а компания с Сейшельских островов принадлежит акционерам сервиса объявлений о недвижимости, чьи акции не находятся в свободном обращении.

"Реорганизация была структурирована как обмен ценных бумаг, в результате которого акционеры, чьи акции не находятся в свободном обращении, обменяли свои акции в компании на акции Cian Technology", - указано в сообщении.

В дальнейшем Cian Technology планирует провести редомициляцию в РФ и стать публичной компанией с листингом на Московской бирже.

Также Cian Technology намерен сделать акционерам публичное предложение об обмене.

"В настоящее время ожидается, что, с учетом применимых нормативных требований, публичное приглашение делать оферты будет сделано на коммерческих условиях, аналогичных обмену с участием акционеров, чьи акции не находятся в свободном обращении", - указано в сообщении. При этом условия уже проведенного обмена пока не раскрыты.