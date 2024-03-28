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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:13

Гендиректор HeadHunter Сергиенков вошел в совет директоров "Циан"

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров холдинговой компании "Циан" – Cian PLC – назначил Дмитрия Сергиенкова неисполнительным членом совета, говорится в сообщении компании.

Сергиенков занимает пост гендиректора HeadHunter, он также входит в совет директоров сервиса.

Помимо Сергиенкова, в совет директоров Cian входят еще 6 человек, включая основателя компании Максима Мельникова (занимает пост председателя совета директоров).

Холдинговая компания Cian PLC на 45,1% принадлежит инвесткомпании Elbrus Capital, еще 9,4% – у Bluemont International ltd. У менеджмента, основателей компании и членов совета директоров – 16,2%, free float – 29,3%.

Циан Cian PLC HeadHunter Дмитрий Сергиенков
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