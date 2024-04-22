РФ с начала апреля снизила отгрузки зерна на экспорт на 36%

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - РФ с 1 по 21 апреля отгрузила на экспорт 3,142 млн тонн зерна, что на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе экспорт пшеницы снизился на 33,7% до 2,58 млн тонн. Об этом сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

"Экспорт снижается третью неделю подряд. Так, с 15 по 21 апреля ежедневные отгрузки основных видов зерновых сократились на 40,5 тыс. тонн и составили 118,7 тыс. тонн, пшеницы – на 10,8 тыс. тонн, до 110,8 тыс. тонн", - сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина.

Всего за неделю отправлено 831 тыс. тонн против 1 млн 637 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. В том числе 775,4 тыс. тонн пшеницы против 1 млн 284 тыс. тонн соответственно. Кукурузы было экспортировано 47 тыс. тонн против 218 тыс. тонн. "Даже отгрузки ячменя, которые росли в предыдущие периоды, на минувшей неделе упали до 8,5 тыс. тонн против 135,5 тыс. тонн в этот же период прошлого сезона", - сказала она.

По ее данным, число стран, куда отправлялась российская пшеница на минувшей неделе, составило 10, год назад их было 22. Крупнейшим покупателем пшеницы стал Египет - 206,3 тыс. тонн, что на 6,8% больше, чем годом ранее. Отгрузки на Иран упали на 63%, до 105 тыс. тонн. Топ-3 замыкает Саудовская Аравия - 64 тыс. тонн (на 6% больше).

"Значительно - почти в 1,6 раза, до 44 тыс. тонн - вырос экспорт в Мексику, растут отгрузки в Марокко и Венесуэлу, куда в прошлом сезоне в этот период отправок не было", - сообщила Тюрина.

Число компаний, которые отгружали пшеницу на минувшей неделе, сократилось до 11 с 36 в этот же период прошлого года.

Как отметила Тюрина, на третьей неделе апреля зерновые и зернобобовые культуры отгружались только через 16 портов, тогда как в прошлом сезоне в этот же период - через 31 порт. Максимальные объемы отправлены через Новороссийск - 468 тыс. тонн, но это на 26,7% меньше, чем годом ранее. Отгрузки через порты Азова упали до 74,4 тыс. тонн со 165 тыс. тонн, Ростова-на-Дону – до 67,2 тыс. тонн с 224 тыс. тонн соответственно. "Незначительный рост экспорта отмечается через порты Туапсе и Калининграда. И не зафиксировано отгрузок через рейдовую перевалку", - отметила эксперт.

В то же время начали "оживать" порты, работающие с судами типа "река-море". В частности, через Волгоград отправлено 17,3 тыс. тонн, что в 2,3 раза больше прошлогоднего.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что цены на европейскую пшеницу выросли за неделю на $3, до $220 за тонну, что можно объяснить ожиданием сокращения экспортного потенциала стран ЕС. Американская пшеница подешевела на $7 до $216 за тонну. Цены на российскую (FOB Новороссийск) выросли на $7 до $207 за тонну. Дисконт по отношению к европейской пшенице сохраняется на хорошем уровне – $13 за тонну, однако объемы отгрузок на экспорт сокращаются, отметила она.

При этом цены сельхозпроизводителей растут. На минувшей неделе они повысились в среднем на 150 рублей до 11 300 рублей за тонну. В долларовом эквиваленте закупочные цены у производителей составили $120,9 за тонну, что на $1,6 больше, чем неделей ранее, когда пшеница 4 класса продавалась по $119,3 за тонну, сообщила Тюрина.