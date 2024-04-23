Нефть Brent подорожала до $87,5 за баррель

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть восстанавливаются утром во вторник после снижения по итогам прошлой сессии.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 по московскому времени составила $87,46 за баррель, что на $0,46 (0,53%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $0,29 (0,3%), до минимальных с 27 марта $87 за баррель.

Фьючерсы на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на $0,46 (0,56%), до $82,36 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $0,32 (0,4%), до $81,9 за баррель. Майские фьючерсы, срок обращения которых истек с закрытием рынка накануне, подешевели на $0,29 (0,4%), до $82,85 за баррель.

Стоимость нефти уменьшилась в понедельник на фоне снижения опасений перебоев в мировых поставках после того, как Иран не стал отвечать на атаку Израиля.

Кроме того, трейдеры переключают внимание на инфляцию и перспективы снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США, пишет MarketWatch.

По мнению старшего аналитика Swissquote Bank Ипек Эзкардешкайи, нефтяные котировки могут упасть ниже $80 за баррель, если продолжат снижаться ожидания снижения ставок ФРС и других центробанков.