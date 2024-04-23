Brent подешевела до $86,72 за баррель

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти вернулись к снижению днем во вторник на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке.

К 14:04 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,28 (0,32%), до $86,72 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,35 (0,43%), до $81,55 за баррель.

В понедельник Brent подешевела на 0,3%, обновив минимум с 27 марта, а цена WTI снизилась на 0,4% из-за уменьшения опасений перебоев в мировых поставках топлива, поскольку Иран не стал отвечать на атаку Израиля.

Некоторые аналитики ждут скорого роста цен на нефть по мере приближения летнего сезона, когда спрос на топливо достигает своих пиков.

"Вероятность того, что цены на нефть превысят $100 за баррель, крайне высоки, - сказал Bloomberg Television глава отдела стратегии на энергетических рынках в Carlyle Group Джефф Карри. - Вопрос заключается в том, как высоко поднимутся котировки прежде, чем ОПЕК начнет корректировать поставки. Спред между фьючерсами на нефть на разные месяцы говорит о том, что на рынке наблюдается дефицит предложения".