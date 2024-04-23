Qiwi не может выплатить дивиденды из-за инфраструктурных ограничений и убытков

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Qiwi plc не видит возможности для выплаты дивидендов в равном отношении ко всем существующим акционерам из-за сохраняющихся проблем с инфраструктурой фондового рынка, говорится в отчете компании.

Кроме того, в связи с убытками, которые группа понесет в 2024 году из-за продажи российских активов, совет директоров принял решение оставить вопрос выплаты дивидендов на рассмотрении.

Группа перестала платить дивиденды по итогам работы за IV квартал 2021 года.

Qiwi plc в результате продажи российских активов с дисконтом в 2023 году признала убыток в размере 14,4 млрд рублей, говорится в сообщении группы. В 2024 году компания дополнительно признает убыток от выбытия этих активов в 22,7 млрд рублей.

Qiwi в конце января продала российские активы, консолидированные под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi Андрею Протопопову. Цена сделки составила 23,75 млрд рублей. После завершения сделки Qiwi планировала провести buyback до 10% акций с NASDAQ и Московской биржи. Но акционеры группы на внеочередном собрании 11 марта не одобрили обратный выкуп акций.

Доля акций Qiwi в свободном обращении составляет 71,3% от их общего числа (крупнейший акционер компании - Сергей Солонин, у него 28,4% акций и 71,3% голосов).