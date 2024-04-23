Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:55

Qiwi не может выплатить дивиденды из-за инфраструктурных ограничений и убытков

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Qiwi plc не видит возможности для выплаты дивидендов в равном отношении ко всем существующим акционерам из-за сохраняющихся проблем с инфраструктурой фондового рынка, говорится в отчете компании.

Кроме того, в связи с убытками, которые группа понесет в 2024 году из-за продажи российских активов, совет директоров принял решение оставить вопрос выплаты дивидендов на рассмотрении.

Группа перестала платить дивиденды по итогам работы за IV квартал 2021 года.

Qiwi plc в результате продажи российских активов с дисконтом в 2023 году признала убыток в размере 14,4 млрд рублей, говорится в сообщении группы. В 2024 году компания дополнительно признает убыток от выбытия этих активов в 22,7 млрд рублей.

Qiwi в конце января продала российские активы, консолидированные под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi Андрею Протопопову. Цена сделки составила 23,75 млрд рублей. После завершения сделки Qiwi планировала провести buyback до 10% акций с NASDAQ и Московской биржи. Но акционеры группы на внеочередном собрании 11 марта не одобрили обратный выкуп акций.

Доля акций Qiwi в свободном обращении составляет 71,3% от их общего числа (крупнейший акционер компании - Сергей Солонин, у него 28,4% акций и 71,3% голосов).

Qiwi
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Акции Европы выросли на корпоративных новостях, заявлениях руководства ЕЦБ

Акции Европы выросли на корпоративных новостях, заявлениях руководства ЕЦБ

Минпромторг РФ ждет документы от Knauf о выходе из бизнеса в России

Китай в марте нарастил импорт российской нефти до объемов, близких к рекордным

Мантуров сообщил о проработке создания промкластера в Саудовской Аравии

Рост цен на московских АЗС замедлился на фоне снижения биржевых котировок на топливо

Рост цен на московских АЗС замедлился на фоне снижения биржевых котировок на топливо
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });