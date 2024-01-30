Qiwi закрыла сделку по продаже российских активов менеджменту

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Qiwi закрыла сделку по продаже российских активов в рамках реструктуризации бизнеса, сообщил новый глава группы Алексей Мащенков.

"Для меня большая честь возглавить Qiwi plc. Мы только что завершили сложную процедуру продажи российских активов. И теперь перед нами открываются новые перспективы", - сказал Мащенков, слова которого приводит пресс-служба.

Мащенков на своем посту сменил Андрея Протопопова. После регистрации сделки по продаже российских активов, консолидированных под АО "Киви", Протопопов покинул совет директоров и пост главного исполнительного директора Qiwi. Он продолжит руководить бизнесом в России.

Мащенков занимал должность финансового директора Qiwi plc с ноября 2021 года. До прихода в Qiwi он работал заместителем генерального директора "Русской рыбопромышленной компании" и финансовым директором группы "Русский стандарт".

Совет директоров также назначил Елену Никонову на должность финансового директора. Никонова присоединилась к Qiwi в 2010 году в качестве заместителя начальника департамента финансовой отчетности и была назначена заместителем финансового директора по подготовке отчетности в 2019 году. Она начала свою карьеру в Ernst & Young, где с 2005 года по 2010 год занимала различные должности в департаменте аудита.

Qiwi 19 января сообщила о планах продать российские активы, консолидированные под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Международный бизнес группы в Казахстане, ОАЭ и других странах продолжит развиваться в рамках Qiwi plc. Реструктуризация бизнеса, как предполагается, позволит Qiwi сохранить листинг на NASDAQ и МосБирже.

Цена сделки по продаже АО "Киви" составит 23,75 млрд рублей. В этот контур входят Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов. Ранее сообщалось, что денежные средства, полученные от сделки, группа направит на развитие международного бизнеса и buyback акций.

Внеочередное собрание акционеров Qiwi по обратному выкупу акций пройдет 11 марта 2024 года, реестр для участия в нем закрылся 19 января. Группа планирует выкупить обыкновенные акции класса "Б", включая ADS, с NASDAQ и Московской биржи, их максимальное количество по кипрскому законодательству не должно превышать 10% от всех выпущенных акций (или 6 млн 271 тыс. 297 ADS). Максимальная цена выкупа на Московской бирже составит не более 581 руб. за акцию.

Доля акций Qiwi в свободном обращении составляет 71,3% от их общего числа (крупнейший акционер компании – Сергей Солонин, у него 28,4% акций и 71,3% голосов).