"Ариант" в 2024 году планирует выпустить 100 млн бутылок вина

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Кубань-вино" (объединяет винодельческие площадки группы "Ариант" в Краснодарском крае) в 2024 году планирует выпустить 100 млн бутылок вина. Об этом сообщил замгендиректора "Кубань-вино" Евгений Емельянов в ходе круглого стола "Винный туризм: все дороги ведут на Юг" в Краснодаре во вторник.

"Мы продолжаем работать, продолжаем идти к рекорду. В этом году мы хотим произвести и продать 100 миллионов бутылок вина. И апрель для нас, как и для многих виноделен, скорее всего будет рекордным (месяцем - ИФ) в части продаж", - сказал он.

Емельянов пояснил, что обычно рекордные отгрузки наблюдаются в октябре, ноябре (в преддверии новогодних праздников).

"И в прошлом году мы свой личный рекорд установили: в ноябре отгрузили 11,5 млн бутылок вина. В этом году, в апреле, возможно мы его повторим. Это связано с тем, что с первого мая вступает закон об увеличении акциза. И, конечно, все дистрибьюторы пытаются успеть запастись, забить склады в преддверии летнего сезона", - добавил он.

По итогам 2023 года "Кубань-вино" произвело 95,5 млн бутылок вина. Таким образом, в этом году показатель может увеличиться почти на 5%.

ГК "Ариант" – один из крупнейших производителей винодельческой продукции в РФ. Владеет виноградниками на Таманском полуострове и в Анапе. Общая площадь агроактивов превышает 13,1 тыс. га.

Группа объединяет винодельни "Кубань-вино", краснодарское АО "Агрофирма "Южная", челябинское ООО "Центр пищевой индустрии - Ариант", агрофирму "Ариант" и Центр цифровых решений.

Как сообщалось, Арбитражный суд Челябинской области на заседании 5 апреля 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании с экс-владельцев промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) 105 млрд рублей неосновательного обогащения, изъятии в пользу Российской Федерации винодельческих активов группы компаний "Ариант" и литейно-механического завода. Решение суда было обращено к немедленному исполнению.

Согласно данным ЕГРЮЛ, 10 апреля Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению госимуществом стала владельцем четырех предприятий группы компаний "Ариант".