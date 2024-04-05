Суд удовлетворил иск о взыскании 105 млрд руб. с экс-владельцев группы ЧЭМК

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Челябинской области на заседании в пятницу удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании с экс-владельцев промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) 105 млрд рублей неосновательного обогащения, изъятии в пользу Российской Федерации винодельческих активов группы компаний "Ариант" и литейно-механического завода, сообщил представитель надзорного ведомства журналистам.

"Решение суда обращено к немедленному исполнению", - добавил представитель Генпрокуратуры.

В картотеке арбитражных дел также появилась информация по этому делу. "Иск удовлетворить полностью", - сказано в картотеке.

Как сообщалось, 14 марта Генпрокуратура РФ подала иск о солидарном взыскании в пользу РФ неосновательного обогащения с бывших владельцев группы ЧЭМК - Юрия Антипова, его супруги Людмилы Антиповой, Михаила Антипова, АО "Компания Эталон" (через нее Антиповы владели активами промгруппы).

Первоначально сумма к взысканию была заявлена в размере 25,83 млрд рублей, однако 28 марта Генпрокуратура уточнила требования, потребовав взыскать неосновательное обогащение в размере 105 млрд рублей, в счет него изъять в пользу РФ активы ГК "Ариант". Речь идет о принадлежащих ООО "Группа компаний Ариант" 100% долей ООО "Кубань-Вино", ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма "Ариант", ООО "ЦПИ - Ариант". Также ведомство потребовало изъять 100% долей ООО "Катав-Ивановский литейный завод". В число ответчиков были включены ООО "Группа компаний Ариант", а также аффилированные с группой лица - Людмила и Александр Аристовы, Елена и Александр Кретовы.

По иску были приняты обеспечительные меры. Отмечалось, что "требование об обеспечении иска мотивировано незаконным акционированием акционерных обществ Серовский завод ферросплавов, Челябинский электрометаллургический комбинат, "Кузнецкие ферросплавы", последующим незаконным обогащением ответчиков за счет государства путем вывода с предприятий денежных средств для их использования, в том числе для приобретения иных активов, в том числе долей ООО "Катав-Ивановский литейный завод", ООО "Кубань-Вино", ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма "Ариант", ООО "ЦПИ - Ариант".

Сообщалось, также что Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Юрию и Людмиле Антиповым и "Компании Эталон" об истребовании в пользу РФ акций трех предприятий группы: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Спор касался акционирования предприятий и их передачи в частную собственность.

По данным ЕГРЮЛ, акции заводов перешли в собственность РФ 13 и 14 марта.

В 2020 году семьи челябинских бизнесменов Юрия Антипова и Александра Аристова разделили бизнесы, которыми ранее владели совместно через ООО "Урало-Сибирская металлургическая компания" (УСМК, ранее 80% принадлежало семье Антиповых, 20% - семье Аристовых - ИФ). УСМК, владевшая ранее как металлургическими, так и сельскохозяйственными компаниями, была реорганизована - из ее состава было выделено ООО "Группа компаний "Ариант". Оно объединило активы, связанные с виноградарством, виноделием и мясным бизнесом - винодельню "Кубань-Вино", агрофирму "Южная", "Центр пищевой индустрии - Ариант" и "Агрофирму Ариант". Сначала ООО "Группа компаний "Ариант" на паритетных началах принадлежало Елене и Александру Кретовым (дочь и зять Аристова), позднее Александр Кретов стал практически единоличным владельцем компании.

Металлургические компании остались под управлением УСМК, которая впоследствии также была реорганизована в форме присоединения к АО "Компания Эталон".

Группа компаний "Ариант" объединяет три винодельни "Кубань-вино", краснодарское АО "Агрофирма "Южная", челябинское ООО "Центр пищевой индустрии - Ариант", агрофирму "Ариант" и Центр цифровых решений. По данным ЕГРЮЛ, 99,99% ООО "Группа компаний Ариант" принадлежат Александру Кретову, оставшаяся доля у Владимира Кретова. Общая площадь агроактивов ГК превышает 13 тыс. га, расположенных на Таманском полуострове и в Анапе.