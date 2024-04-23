"Северсталь" увеличила в I квартале EBITDA на 25% год к году

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - "Северсталь" I квартале 2024 года увеличила EBITDA на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 65,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали EBITDA на уровне 64 млрд рублей.

Рентабельность по EBITDA составила 35% (+2 п.п.).

Выручка в прошлом квартале выросла на 20% г/г, до 188,7 млрд руб. (консенсус-прогноз - 188 млрд руб.).

Свободный денежный поток компании составил в I квартале 33,2 млрд руб. (консенсус-прогноз - 30 млрд руб.).

Производство стали "Северсталь" увеличила на 7% г/г, до 2,9 млн тонн.