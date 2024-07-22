"Северсталь" сократила во II квартале EBITDA на 6% до 61,2 млрд рублей

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - "Северсталь" во II квартале 2024 года сократила EBITDA на 6% по сравнению с первым кварталом, до 61,2 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Основной причиной падения стало увеличение себестоимости производства во время ремонта доменной печи и приобретение трейдера "А-Групп".

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали EBITDA на уровне 60,3 млрд рублей (-7,7%).

Рентабельность по EBITDA составила 28% ( - 7 п.п.).

Выручка в прошлом квартале выросла на 17% кв/кв, до 220,4 млрд рублей (консенсус-прогноз - 204,6 млрд рублей, +8,4%).

Свободный денежный поток компании во II квартале сократился на 27% и составил 24,3 млрд рублей (консенсус-прогноз - 25,1 млрд рублей).

Производство стали "Северсталь" снизила на 20% кв/кв, до 2,3 млн тонн.

Новость дополняется