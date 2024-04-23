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Главный экономист Банка Англии заявил, что еще рано для снижения ставки

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Первое снижение ключевой процентной ставки Банка Англии случится лишь через какое-то время, заявил главный экономист британского ЦБ Хью Пилл. Об этом сообщает MarketWatch.

По словам Пилла, со времени последнего заседания ЦБ, когда он голосовал за сохранение ставки, в экономике Великобритании не произошло существенных изменений.

"Мы наблюдаем удовлетворительный прогресс в деле возвращения инфляции к целевому показателю, однако мой базовый сценарий для сроков снижения ставки заключается в том, что время для этого еще не настало", - сказал он.

В марте Банк Англии оставил ключевую ставку на 16-летнем максимуме в 5,25% и дал понять, что наверняка снизит ее в этом году, но сроков не уточнил. Следующее заседание пройдет 9 мая.

Банк Англии Великобритания Хью Пилл
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