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От Банка Англии ждут сохранения прежней ставки в мае и констатации спада инфляции

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Банк Англии, вероятно, в мае сохранит базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых и заявит о растущей уверенности в том, что инфляция в Великобритании движется к целевому показателю ЦБ в 2%, пишет Financial Times.

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Сейчас финансовые рынки ждут снижения ставки Банком Англии лишь в сентябре, однако последние заявления представителей ЦБ показывают, что по крайней мере двое из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) уже готовы к смягчению политики, отмечает издание.

Так, заместитель главы Банка Англии Дейв Рамсден в апреле заявил, что риск затягивания периода высокой инфляции в Британии снизился, и темпы роста потребительских цен могут оказаться ниже прогнозов ЦБ. По мнению некоторых экспертов, такое заявление Рамсдена может говорить о том, что он достаточно уверен в ослаблении инфляции, чтобы поддержать уменьшение ставки.

Другой представитель MPC - Свати Дингра - уже голосовала за снижение ставки на февральском и мартовском заседаниях Банка Англии.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли в мартовском интервью FT заявил, что снижение ставки входит в планы Банка Англии на следующие заседания. Он дал понять, что финансовые рынки правы в своих прогнозах, предусматривающих более одного уменьшения ставки регулятором в 2024 году.

Жесткая денежно-кредитная политика устранила риск формирования инфляционной спирали, сказал тогда Бейли, выразив уверенность в том, что инфляция в Великобритании движется к целевому показателю ЦБ.

"Рынок недооценивает стремление членов MPC во главе с Бейли начать снижение ставки как можно скорее, - отмечает аналитик консалтинговой компании Eurasia Group Йенс Ларсен. - Я не думаю, что это произойдет в четверг, однако вполне возможно, что в руководстве ЦБ наберется достаточно голосов для такого шага в июне".

"Я не вижу сигналов усиления инфляционного давления в Британии, ситуация в стране очень отличается от того, что происходит в США", - говорит эксперт.

Инфляция в Великобритании в марте составила 3,2% в годовом выражении, что является минимумом с сентября 2021 года. Она замедлилась по сравнению с февральскими 3,4%.

Темпы базовой инфляции (без учета стоимости продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей) сократились до 4,2% с 4,5%.

Бейли заявил, что мартовские данные "в целом соответствуют" прогнозам Банка Англии.

До июньского заседания ЦБ будут опубликованы отчеты о динамике потребительских цен в Британии за апрель и за май.

По итогам майского заседания Банк Англии "оставит открытыми" несколько вариантов относительно сроков снижения ставки, полагает экономист JPMorgan по Великобритании Алан Монкс.

Решения британского ЦБ по ставке будут обнародованы в четверг. В этот же день будут опубликованы новые прогнозы Банка Англии для ВВП и инфляции.

Банк Англии MPC Эндрю Бейли Великобритания Дейв Рамсден Свати Дингра
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