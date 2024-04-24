Brent подорожала до $88,48 за баррель

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти медленно растут в среду после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии. В центре внимания трейлеров остается ситуация на Ближнем Востоке. Кроме того, они ждут данных о запасах энергоносителей в США, которые Минэнерго раскроет позднее в этот день.

К 8:15 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,06 (0,07%), до $88,48 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $1,42 (1,6%), до $88,42 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,09 (0,11%), до $83,45 за баррель. По итогам предыдущих торгов контракт подорожал на $1,46 (1,8%), до $83,36 за баррель.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали снижение запасов нефти в Штатах на неделе, завершившейся 19 апреля, на 3,23 млн баррелей.

"Трейдеры, наконец, получили возможность сфокусироваться на фундаментальных для рынка факторах, премия за геополитический риск несколько сократилась, - отмечает аналитик Saxo Capital Markets в Сингапуре Чару Чанана. - Снижение запасов является сигналом того, что спрос на нефть держится".

Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил законопроект, включающий новые санкции против нефтяного сектора Ирана. Санкционный пакет предусматривает, в частности, меры в отношении портов, судов и НПЗ, участвующих в транспортировке или переработке иранской нефти в нарушение американских ограничений. Кроме того, он расширяет вторичные санкции.