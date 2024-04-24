Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Brent подорожала до $88,48 за баррель

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти медленно растут в среду после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии. В центре внимания трейлеров остается ситуация на Ближнем Востоке. Кроме того, они ждут данных о запасах энергоносителей в США, которые Минэнерго раскроет позднее в этот день.

К 8:15 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,06 (0,07%), до $88,48 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $1,42 (1,6%), до $88,42 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,09 (0,11%), до $83,45 за баррель. По итогам предыдущих торгов контракт подорожал на $1,46 (1,8%), до $83,36 за баррель.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали снижение запасов нефти в Штатах на неделе, завершившейся 19 апреля, на 3,23 млн баррелей.

"Трейдеры, наконец, получили возможность сфокусироваться на фундаментальных для рынка факторах, премия за геополитический риск несколько сократилась, - отмечает аналитик Saxo Capital Markets в Сингапуре Чару Чанана. - Снижение запасов является сигналом того, что спрос на нефть держится".

Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил законопроект, включающий новые санкции против нефтяного сектора Ирана. Санкционный пакет предусматривает, в частности, меры в отношении портов, судов и НПЗ, участвующих в транспортировке или переработке иранской нефти в нарушение американских ограничений. Кроме того, он расширяет вторичные санкции.

Brent API WTI Иран США Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Автодор" поднял тарифы за проезд по платным дорогам в среднем на 8%

"Автодор" поднял тарифы за проезд по платным дорогам в среднем на 8%

Российский бизнес Hugo Boss будет продан АО "Стокманн"

Российский бизнес Hugo Boss будет продан АО "Стокманн"

"Северсталь" и ФАС договорились о снижении штрафа по "делу металлургов" в 10 раз

ЕЦБ рассмотрит снижение ставки, если прогнозы и статистика подтвердят спад инфляции

ЕЦБ рассмотрит снижение ставки, если прогнозы и статистика подтвердят спад инфляции

Продажи новостроек в США в марте подскочили на 8,8%

Продажи новостроек в США в марте подскочили на 8,8%

Минэкономразвития прогнозирует уровень безработицы в РФ в 3% в 2024-27 гг.

Минэкономразвития прогнозирует уровень безработицы в РФ в 3% в 2024-27 гг.

В инфрастурктуру девяти горнолыжных курортов вложат больше 31 млрд рублей

В инфрастурктуру девяти горнолыжных курортов вложат больше 31 млрд рублей

Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП РФ в 2024 году до 2,8%

Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП РФ в 2024 году до 2,8%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });