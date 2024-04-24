ВТБ начнет выдачу ипотечных кредитов в Крыму

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ планирует начать выдачу ипотеки в Крыму, сообщили в пресс-службе банка.

"В мае клиенты ВТБ смогут получить ипотеку на покупку жилья в Крыму", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что оформлением кредитов непосредственно на полуострове будут заниматься в офисах РНКБ (входит в группу ВТБ - ИФ) в Симферополе, Евпатории, Севастополе и Ялте.

Также в мае банк начнет выдавать ипотечные займы в Карачаево-Черкессии, Калмыкии, Ингушетии и Тыве.