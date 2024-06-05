ВТБ решил перевести крупнейший банк Крыма РНКБ под свой бренд

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - ВТБ планирует в 2025 году перевести под свой бренд офисную сеть Российского национального коммерческого банка (РНКБ, крупнейший банк Крыма), говорится в сообщении ВТБ со ссылкой на главу банка Андрея Костина.

РНКБ входит в группу ВТБ с марта 2023 года, работая как самостоятельное юрлицо на собственной банковской лицензии. По итогам первого квартала 2024 года банк занимает 26-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100".

"За минувшие 10 лет РНКБ прошел путь от локальной "дочки" группы ВТБ до финансовой опоры Крыма и Севастополя. Сегодня банк обслуживает около 2,6 млн жителей Юга России и около 100 тысяч юридических лиц в более чем 200 отделениях. Уже в этом году клиенты РНКБ получат возможность постепенно перейти на наши финансовые продукты, а в следующем году мы рассчитываем завершить интеграцию РНКБ: офисная сеть перейдет под бренд ВТБ", - сообщил Костин.

Основной задачей интеграционного процесса станет гармонизация продуктовой линейки, говорится в сообщении. При объединении двух команд ВТБ нацелен максимально сохранить персонал РНКБ, который обладает большим опытом работы на полуострове и материке.

В рамках стратегии развития ВТБ на 2024 - 2026 годы планирует удвоить доступность своих финансовых продуктов и услуг для населения и довести их потенциальный охват до 100 млн человек.

В феврале 2023 года РНКБ и ВТБ объединили банкоматные сети. С марта этого года ВТБ начал выдавать автокредиты жителям Крыма, с мая клиенты ВТБ могут оформить ипотеку на покупку жилья на полуострове.