Производитель Durex сократил квартальную прибыль лучше прогноза

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Британский производитель потребительских товаров Reckitt Benckiser Group Plc сократил выручку в первом квартале 2024 года на 4,6%, но показатель превысил прогнозы рынка.

Выручка компании в отчетный период составила 3,74 млрд фунтов стерлингов ($4,65 млрд) против 3,92 млрд фунтов годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный самой компанией, предусматривал выручку на уровне 3,7 млрд фунтов.

Сопоставимые продажи Reckitt в январе-марте выросли на 1,5% за счет роста цен на отпускаемую продукцию на 2%, что позволило компенсировать спад объема продаж на 0,5%.

По итогам 2024 года компания по-прежнему ожидает роста сопоставимых продаж на 2-4% .

С начала 2024 года капитализация Reckitt Benckiser снизилась на 18,4% (до 30 млрд фунтов), тогда как фондовый индекс FTSE 100 прибавил 4,4%.

Reckitt Benckiser производит и продает сотни наименований бытовой химии и медицинских препаратов, включая чистящие средства Cillit Bang, Vanish и Calgon, обезболивающее Nurofen, леденцы от кашля Strepsils и презервативы Durex.