Производитель Durex начал переговоры о продаже активов более чем на $7,9 млрд

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Британский производитель потребительских товаров Reckitt Benckiser Group Plc начал переговоры с потенциальными претендентами на покупку портфеля брендов бытовой химии, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Стоимость сделки может превысить 6 млрд фунтов стерлингов ($7,9 млрд).

Интерес к ней проявляют в основном финансовые инвесторы, а также ряд потребительских компаний. Оценивать интерес помогает Morgan Stanley.

Предполагается, что процесс продажи будет запущен в ближайшие месяцы и завершится в следующем году.

В июле Reckitt анонсировал программу упрощения и повышения эффективности бизнеса, в рамках которой планирует продать портфель брендов бытовой химии, включая Air Wick, Mortein, Calgon и Cillit Bang, и сосредоточиться на товарах для здоровья и гигиены.

Тогда же компания заявила, что рассмотрит "все стратегические варианты" для сегмента детского питания (Mead Johnson). Bloomberg сообщает, что оценивать возможность продажи и другие варианты ей помогает Goldman Sachs Group. По данным источников агентства, дискуссии продолжаются, окончательного решения в отношении этого бизнеса не принято.

Reckitt Benckiser производит и продает сотни наименований бытовой химии и медицинских препаратов, включая чистящие средства Cillit Bang, Vanish и Calgon, обезболивающее Nurofen, леденцы от кашля Strepsils и презервативы Durex.