Нефтесервисная Baker Hughes сократила квартальную чистую прибыль на 21%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Американская нефтесервисная компания Baker Hughes Co. сократила чистую прибыль в первом квартале 2024 года на 21% в связи с ростом расходов и снижением объема заказов.

Чистая прибыль компании в январе-марте составила $455 млн по сравнению с $576 млн за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $0,45 с $0,57.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,43 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $0,39 на акцию.

Квартальная выручка Baker Hughes увеличилась на 12%, до $6,42 млрд с $5,72 млрд годом ранее при среднем прогнозе экспертов в $6,37 млрд.

Выручка Baker Hughes в сфере обслуживания нефтяных месторождений и производства оборудования в минувшем квартале повысилась на 6% и составила $3,78 млрд. Доход в сегменте промышленных и энергетических технологий увеличился на 23% - до $2,63 млрд.

Расходы компании выросли на 9%, до $5,77 млрд с $5,28 млрд годом ранее.

Совокупный объем заказов Baker Hughes в прошедшем квартале снизился на 14% по сравнению с первым кварталом 2023 года, до $6,54 млрд.