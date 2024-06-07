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Число нефтегазовых буровых в мире в мае упало третий месяц подряд

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в мае сократилось по итогам третьего месяца подряд, по данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 1675 установок против 1726 в апреле. При этом майский уровень на 107 ниже показателя за аналогичный месяц 2023 года.

В США количество установок в мае снизилось на 15 относительно предыдущего месяца и составило 602. В Канаде их число уменьшилось на 11 - до 120.

Количество буровых на Ближнем Востоке за минувший месяц сократилось на 2 (до 341), в Африке - на 6 (до 106), в Азиатско-Тихоокеанском - на 11 (до 226), в Латинской Америке - на 9 (до 157). При этом в Европе их число увеличилось на 3 (до 123).

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру. С июня 2019 года она включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.

Среднемесячное число работающих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2023 году увеличилось по итогам третьего года подряд. Показатель поднялся до 1814 по сравнению с 1747 в 2022 году.

Исторический максимум по числу работающих буровых был отмечен в 1981 году - 5624 установки. Минимальное количество было зафиксировано в 2020 году и составляло 1352 установки.

Baker Hughes США
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