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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:42

Производитель кукол Барби в I квартале снизил чистый убыток почти в четыре раза

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель игрушек Mattel Inc. в первом квартале сократил чистый убыток почти вчетверо, при этом скорректированный показатель оказался лучше ожиданий, а выручка их не оправдала.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в январе-марте составил $28,3 млн, или $0,08 в расчете на акцию, по сравнению со $106,5 млн, или $0,3 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Убыток без учета разовых факторов снизился до $0,05 на акцию с $0,24.

Выручка сократилась на 1% - до $809,5 млн.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированный убыток на уровне $0,13 на акцию при выручке в $834 млн.

Валовые продажи машинок Hot Wheels и других колесных игрушек выросли в минувшем квартале на 5%, до $298 млн. Реализация кукол (включая Барби) снизилась на 4%, до $295 млн, игрушек для малышей (в том числе Fisher-Price и Thomas & Friends) - на 10%, до $135 млн. Продажи других игрушек почти не изменились и составили $172 млн.

По итогам текущего года компания по-прежнему ожидает выручку на уровне прошлогодних $5,441 млрд без учета колебаний курсов валют, скорректированную прибыль на акцию - $1,35-1,45 (против $1,23 в 2023 году), скорректированную EBITDA - от $975 млн до $1,025 млрд ($948 млн).

Котировки бумаг Mattel выросли на 4% на дополнительных торгах во вторник после публикации отчетности и повышаются на 2,8% на премаркете в среду.

Mattel
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