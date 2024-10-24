Производитель кукол Барби в III квартале увеличил чистую прибыль в 2,5 раза

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель игрушек Mattel Inc. в третьем квартале 2024 года увеличил чистую прибыль в 2,5 раза, хотя выручка снизилась на 4% и оказалась хуже прогнозов рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $372,4 млн, или $1,09 в расчете на акцию, по сравнению с $146,3 млн, или $0,41 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов выросла до $1,14 на акцию с $1,08.

Выручка сократилась на 4% - до $1,84 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированную прибыль на уровне $0,95 на акцию при выручке в $1,86 млрд.

Мировые продажи машинок, включая Hot Wheels, выросли в минувшем квартале на 12%, до $580 млн, кукол (включая Барби) - сократились на 14%, до $757 млн. Реализация игр для малышей, в том числе Fisher-Price и Thomas & Friends, снизилась на 3%, до $350 млн, других игрушек - повысилась на 2%, до $364 млн.

По итогам года компания по-прежнему ожидает скорректированную прибыль на уровне $1,35-1,45 на акцию, при этом прогноз скорректированной валовой рентабельности был повышен до 50% с 48,5-49%.

Котировки акций Mattel выросли на 4,3% на дополнительных торгах в среду. С начала года капитализация компании снизилась на 5,8%, до $6,04 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 21,5%.