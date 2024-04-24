"Мираторг" в середине мая доставит в Китай более 180 т свинины

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - АПХ "Мираторг", первым начавший экспорт свинины в Китай в марте этого года, в середине мая доставит на китайский рынок более 180 тонн продукции свиноводства. Об этом сообщает центр "Агроэкспорт" со ссылкой на президента холдинга Виктора Линника. Он принимает участие в деловой миссии российских экспортеров продукции АПК в Китай.

"В начале марта "Мираторг" отправил первые 27 тонн свинины на китайский рынок (она прибыла 13 апреля - ИФ), а в первой половине мая в Китай прибудет уже более 180 тонн мяса", - заявил Линник на российско-китайском форуме по развитию торговли продукцией АПК, который прошел в рамках бизнес-миссии.

По его словам, объем поставок говядины в КНР также растет, и в этом году он может увеличиться на 12% по сравнению с 2023 годом.

Высокий спрос на российское мясо подтвердил председатель правления Bejing Hopewise International Trading Сунь Юнли, мнение которого приводит "Агроэкспорт".

Как заявила на форуме начальник управления ветеринарного надзора при экспортно-импортных операциях, на транспорте и международного сотрудничества Россельхознадзора Дарья Исакова, в связи с заинтересованностью российских свиноводческих предприятий в экспорте дополнительных видов свиных субпродуктов служба начала процесс согласования с китайской стороной возможности расширения перечня субпродуктов, ввоз которых возможен в КНР.

Поставки молочной продукции в Китай в основном связаны с ГК "ЭкоНива". Ее президент Штефан Дюрр, напомнив, что компания имеет представительство в Сиане, работает с каналом HoReCa, ритейлом и маркетплейсами, сообщил, что планируется открытие и собственного магазина.

Как заявил на форуме руководитель "Агроэкспорта" Дмитрий Краснов, в 2023 году российский экспорт в КНР вырос в 1,5 раза. Крупнейшими позициями являются растительное масло, рыба и морепродукты, масличные и зерновые культуры, мясо. "Надеемся, что перечень продукции будет стремительно расширяться", - сказал он.

По словам замминистра сельского хозяйства Сергея Левина, поставки в Китай в 2023 году составили 18% от общего объема российского аграрного экспорта.

Как сообщалось, объем взаимной торговли продукцией АПК между РФ и Китаем в 2023 году увеличился на 33,9% до $11,1 млрд.