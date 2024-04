Британский антимонопольный регулятор изучает ИИ-партнерства Microsoft и Amazon

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Британское Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) начало антимонопольную проверку партнерства американской Microsoft Corp. с французским стартапом из сферы искусственного интеллекта (ИИ) Mistral и партнерства Amazon.com Inc. c американским ИИ-стартапом Anthropic, говорится на сайте регулятора.

Кроме того, регулятор изучает взаимоотношения Microsoft с американской ИИ-компанией Inflection, в частности приглашение софтверным гигантом на работу ее бывших сотрудников.

CMA анализирует партнерства на предмет существенного снижения уровня конкуренции на британском рынке и ждет комментариев заинтересованных третьих лиц до 9 мая.

Регулятор пока не пришел к какому-либо выводу, и проверка не означает начала официального расследования.