АФК "Система" сможет при необходимости помочь Segezha в проблемах с долгом

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - АФК "Система" рассчитывает, что подконтрольный ей лесопромышленный холдинг Segezha Group самостоятельно решит проблему высокого долга, но при негативном развитии событий готова поддержать "дочку".

"Точно мы этот актив создавали и растили не для того, чтобы при первой сложной ситуации его бросить. Конечно, компания "Система" готова поддержать и помогать разрешать эту ситуацию, в которою компания (Segezha - ИФ) попала. Свидетельством тому являются и заключенные нам краткосрочные займы, о которых мы сообщали (в конце прошлого года сообщалось, что АО "Система Финанс", входящее в структуру АФК, предоставило Segezha кредит в размере 7,7 млрд рублей - ИФ), в том числе для прохождения и оферт, и, соответственно, рефинансирования долгов краткосрочных", - заявил в среду исполнительный директор по корпоративным финансам и IR АФК "Система" Дмитрий Коровкин в эфире ТГ-канала "Мои инвестиции".

Он отметил при этом, что Segezha в начале года смогла самостоятельно рефинансировать часть долга, а в перспективе имеет потенциал роста доходов за счет повышения цен на продукцию и курсовых разниц.

"Понятно, что компания находится в текущей ситуации в такой сложной ситуации, но она не безвыходная, компания справляется с этой ситуацией самостоятельно, и большая часть рефинансирования в начале года была успешно пройдена и реализована компанией самостоятельно. Поэтому мы здесь, как все инвесторы, рассчитываем на положительное разрешение ситуации и ожидаем его от менеджмента, который над этим вопросом как раз работает", - сказал Коровкин.

По его словам, менеджмент Segezha обещал в ближайшее время "озвучить уже какое-то решение именно, которое кардинальным образом эту ситуацию как-то исправит и компании позволит дальше развиваться, привлекая денежные средства".

Ранее в марте CEO Segezha Михаил Шамолин в интервью "Интерфаксу" говорил, что компания рассчитывает до конца года решить вопрос с высокой долговой нагрузкой. В том числе компания не исключает докапитализации, отмечал он, не приводя деталей, каким образом это может быть реализовано.

В конце марта Segezha представила итоги 2023 года по МСФО, отчитавшись в том числе о чистом долге на конец года на уровне 122,6 млрд рублей. При годовой EBITDA в 9,3 млрд рублей уровень долга компании превысил в 2023 году 13х по соотношению чистый долг/EBITDA. Размер общего долга компании на 31 декабря 2023 года составил 133,2 млрд рублей (рост на 6% относительно показателя на конец III квартала).

Segezha Group – вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, суммарная доля членов совета директоров и правления – 4%. Уставный капитал разделен на 15 млрд 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. каждая.