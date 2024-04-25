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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

АФК "Система" не исключила докапитализацию Segezha

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Основатель ПАО АФК "Система" Владимир Евтушенков не исключает возможность докапитализации подконтрольного корпорации лесопромышленного холдинга Segezha Group, но о конкретных параметрах говорить рано.

"Может быть, допускаю . Но конкретных параметров нет", - сказал он "Интерфаксу" в кулуарах Съезда РСПП, отвечая на вопрос о планах по докапитализации Segezha.

Евтушенков отметил также, что в рамках финансового оздоровления компании прорабатывается реструктуризация ее долга.

В конце марта Segezha представила итоги 2023 года по МСФО, отчитавшись в том числе о чистом долге на конец года в размере 122,6 млрд рублей. При годовой EBITDA в 9,3 млрд рублей уровень долга компании превысил в 2023 году 13х по соотношению чистый долг/EBITDA. Размер общего долга компании на 31 декабря 2023 года составил 133,2 млрд рублей (рост на 6% относительно показателя на конец III квартала).

В марте CEO Segezha Михаил Шамолин в интервью "Интерфаксу" говорил, что компания рассчитывает до конца года решить вопрос с высокой долговой нагрузкой. В том числе компания не исключает докапитализации, отмечал он, не приводя деталей, каким образом это может быть реализовано.

Segezha Group – вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, суммарная доля членов совета директоров и правления – 4%. Уставный капитал разделен на 15 млрд 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. каждая.

АФК "Система" Segezha Segezha Group РСПП Владимир Евтушенков
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