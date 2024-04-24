Инфляция в РФ с 15 по 22 апреля составила 0,08%, в годовом выражении осталась чуть выше 7,8%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 16 по 22 апреля составила 0,08% после 0,12% с 9 по 15 апреля, 0,16% со 2 по 8 апреля и 0,10% с 26 марта по 1 апреля, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен в РФ к 22 апреля составил 0,37%, с начала года – 2,33%.

Из данных за 22 дня апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 22 апреля осталась на уровне 15 апреля и составила 7,82% (на конец марта равнялась 7,72%), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и немного замедлилась также до 7,82% (с 7,83% на 15 апреля), если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь апрель 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Плодоовощная продукция с 16 по 22 апреля подешевела на 0,5% (неделей ранее подешевела на 0,2%), в том числе цены на огурцы снизились на 4,3%, на лук - на 1,6%, на помидоры - на 1,1%. Одновременно выросли цены на свеклу - на 6,6%, капусту - на 2,0%, морковь - на 1,4%, яблоки - на 1,0%, бананы - на 0,6%, картофель - на 0,4%.

За период с 16 по 22 апреля значительно выросли цены на баранину - на 2,2%, масло сливочное - на 0,6%, печенье - на 0,5%, маргарин, сметану, хлеб - на 0,4%.

В то же время снизились цены на крупу гречневую - на 0,6%, масло подсолнечное - на 0,5%, макаронные изделия - на 0,3%, муку пшеничную - на 0,2%.

Среди непродовольственных товаров выросли за неделю цены на доски обрезные - на 0,6%, плиты ДСП - на 0,5%. Одновременно снизились цены на телевизоры - на 0,3% и смартфоны - на 0,2%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо увеличились на 0,1%.

Стоимость авиаперелета экономическим классом за неделю снизилась на 1,0% (неделей ранее выросла на 3,9%).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 22 апреля на уровне 7,82%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 16 по 22 апреля на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,08%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе инфляция составила 0,13% (после 0,10% неделей ранее). Ускорилось удешевление плодоовощной продукции (до 0,47% с 0,16% неделей ранее), на остальные продукты питания цены выросли на 0,18% (после роста на 0,12% неделей ранее). В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе околонулевое изменение цен (0,03% после нулевых неделей ранее): замедлилось удорожание бензина и дизеля. В секторе услуг темпы роста цен снизились до 0,06% (с 0,28% неделей ранее) на фоне возобновления удешевления авиабилетов на внутренние рейсы", - говорится в обзоре министерства.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 22 марта принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%, оставив в целом неизменной и тональность своего заявления (по сути нейтральный сигнал).

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге 22 марта сообщила, что вариантов кроме сохранения ставки не было.

"Мы более подробно обсуждали возможную траекторию и сигнал по ставке. Потому что были те, кто считает, что снижение инфляции уже приобретает устойчивый характер. Но были и те, кто считает, что выросли инфляционные риски. Поэтому мы обсуждали разные варианты. Но также большинство, практически консенсус, был за сохранение нынешнего нейтрального сигнала по ключевой ставке", - отметила Набиуллина.

"Мы обсуждали траекторию ключевой ставки. К снижению можно будет приступить после того, как для нас будет убедительным устойчивое снижение инфляции. Пока, по нашей оценке, это произойдет скорее во второй половине года", - сказала 22 марта Набиуллина, повторив сигнал про второе полугодие в ходе выступления в Госдуме 8 апреля.

ЦБ 22 марта подтвердил свой прогноз по инфляции в РФ на 2024 год на уровне 4,0-4,5%, уточненный прогноз представит 26 апреля.

Минэкономразвития на этой неделе повысило свой прогноз по инфляции на 2024 год до 5,1% с 4,5% в сентябрьской версии.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, по инфляции в 2024 году составляет 5,3%.

Аналитики, опрошенные на этой неделе "Интерфаксом", единогласно ждут сохранения ставки ЦБ РФ на заседании совета директоров в пятницу, 26 апреля, на уровне 16%. Некоторые экономисты допускают, что регулятор также будет рассматривать вариант повышения ставки. Часть экспертов ждет, что ЦБ даст сигнал о готовности повышения ставки в будущем.