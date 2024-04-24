Цены на яйца в РФ с 16 по 22 апреля снизились на 0,14%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Цены на яйца в РФ с 16 по 22 апреля снизились на 0,14%, сообщил Росстат в среду.

Снижение немного ускорилось по сравнению с 0,04% неделей ранее. С начала года яйца подешевели на 5,05%.

В то же время снижение цен на мясо кур замедлилось до 0,1% с 0,2% неделей ранее. С начала года они подешевели на 4,1%.

Начали снижаться и цены на сахар. За неделю - на 0,04%. На предыдущей неделе цены еще были "в плюсе" - 0,39%. С начала года сахар подорожал на 3,6%.

Росстат также сообщил, что на минувшей неделе цены на баранину выросли на 2,2%, сливочное масло - на 0,6%, печенье - на 0,5%, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, маргарин, сметану, хлеб - на 0,4%, говядину, стерилизованное молоко, сыры, соль, рис, водку - на 0,3%, вареные колбасы, мороженую рыбу, пастеризованное молоко и творог - на 0,2%, сухие молочные смеси и овощные консервы для детского питания, черный чай - на 0,1%.

В то же время гречка подешевела на 0,6%, подсолнечное масло - на 0,5%, макаронные изделия - на 0,3%, пшеничная мука - на 0,2%, вермишель и пшено - на 0,1%.

В марте по сравнению с февралем цены на продукты питания повысились на 0,1%, в годовом выражении - на 8,7%.