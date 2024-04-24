Долги по зарплате в России в марте сократились на 23,1%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 апреля 2024 г. составила 333,3 млн рублей и по сравнению с 1 марта 2024 года сократилась на 100,2 млн рублей, или на 23,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Как сообщалось, просроченная задолженность по зарплатам в РФ в феврале 2023 года выросла на 23,3%, до 433,5 млн рублей, в январе - на 1,3%, до 351,5 млн рублей. В декабре 2023 года долги по зарплатам снизились в РФ на 19,9%, до 347,0 млн рублей, в ноябре - на 5,8%, до 433,3 млн рублей, в октябре они выросли на 22,3%, до 459,9 млн рублей, в сентябре - сократились на 12,6%, до 375,9 млн рублей, в августе - на 3,2%, до 430 млн рублей, в июле - на 21,3%, до 444,2 млн рублей, в июне - на 11,6%, до 564,5 млн рублей, в мае - на 8,2%, до 638,4 млн рублей, в апреле - на 7,2%, до 695,5 млн рублей, в марте - на 2,8%, до 749 млн рублей.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 апреля 2024 года на долги, образовавшиеся в 2024 году, приходится 88,7 млн рублей (26,6%), в 2023 году - 113,3 млн рублей (34,0%), в 2022 году и ранее - 131,3 млн рублей (39,4%).

Основной объем задолженности был сформирован просроченными долгами по заработной плате, возникшими из-за отсутствия у организаций собственных средств. На 1 апреля такая задолженность составила 312,4 млн рублей (месяцем ранее - 412,3 млн рублей).

Задолженность по зарплате из федерального бюджета и по зарплатам местных бюджетов на 1 апреля отсутствовала. Долги бюджетов субъектов РФ составили 20,9 млн рублей (на 1 марта они равнялись 21,2 млрд рублей).