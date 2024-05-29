Росстат отметил сокращение долгов по зарплате в апреле на 8%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В России просроченная задолженность по заработной плате на 1 мая 2024 года составила 306,7 млн рублей и по сравнению с 1 апреля 2024 года сократилась на 26,6 млн рублей, или на 8%, сообщил Росстат.

Просроченная задолженность по зарплатам в стране в марте 2024 года сократилась на 23,1%, до 333,3 млн рублей, в феврале выросла на 23,3%, до 433,5 млн рублей, в январе - на 1,3%, до 351,5 млн рублей. В декабре 2023 года долги по зарплатам снизились в РФ на 19,9%, до 347,0 млн рублей, в ноябре - на 5,8%, до 433,3 млн рублей, в октябре они выросли на 22,3%, до 459,9 млн рублей, в сентябре - сократились на 12,6%, до 375,9 млн рублей, в августе - на 3,2%, до 430 млн рублей, в июле - на 21,3%, до 444,2 млн рублей, в июне - на 11,6%, до 564,5 млн рублей, в мае - на 8,2%, до 638,4 млн рублей, в апреле - на 7,2%, до 695,5 млн рублей, в марте - на 2,8%, до 749 млн рублей.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 мая 2024 года на долги, образовавшиеся в 2024 году, приходится 69,7 млн рублей (22,7%), в 2023 году - 97,3 млн рублей (31,7%), в 2022 году и ранее - 139,7 млн рублей (45,6%).

Основной объем задолженности, как и месяцем ранее, был сформирован просроченными долгами по заработной плате, возникшими из-за отсутствия у организаций собственных средств. На 1 мая такая задолженность составила 283,3 млн рублей (месяцем ранее - 312,4 млн рублей).

Задолженность по зарплате из федерального бюджета на 1 мая отсутствовала. Долги бюджетов регионов составили 20,6 млн рублей (на 1 апреля они равнялись 20,9 млрд рублей), местных бюджетов - 2,8 млн рублей (на 1 апреля отсутствовали).