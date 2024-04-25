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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

BHP сделала предложение Anglo American об объединении

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Горнодобывающая компания Anglo American получила необязывающее предложение об объединении от BHP Group, крупнейшего представителя данной отрасли в мире, путем обмена акциями.

Как сообщила Anglo American, ее руководство изучает это предложение вместе с консультантами.

Рыночная стоимость Anglo American составляет около $37 млрд, BHP - $149 млрд.

Объединение приведет к созданию компании, на долю которой будет приходиться примерно 10% мирового производства меди, отмечают аналитики.

Anglo American, основанная в 1917 году в Йоханнесбурге, является крупнейшим в мире производителем платины (через Anglo American Platinum, Amplats), а также входит в число лидеров по добыче алмазов (ей принадлежит De Beers), меди, никеля, железной руды, коксующегося и энергетического угля. Компания работает в странах Африки, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии.

BHP занимает существенные позиции в сырьевом бизнесе, включая добычу энергетического и коксующегося угля, меди, железной руды, никеля и урана, а также работает в нефтегазовой отрасли.

BHP Anglo American
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