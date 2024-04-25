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WSJ сообщила, что Anglo American рассматривает возможность продать De Beers

WSJ сообщила, что Anglo American рассматривает возможность продать De Beers
Фото: Costfoto/NurPhoto via Getty Images

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Anglo American рассматривает возможность продажи принадлежащей ей алмазодобывающей компании De Beers, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Ранее стало известно, что Anglo American получила предложение о слиянии путем обмена акциями от BHP Group, крупнейшей горнодобывающей компании мира.

По словам источников WSJ, Anglo American в последние недели вела переговоры с потенциальными покупателями De Beers, среди которых производители товаров класса "люкс" и суверенные фонды стран Персидского залива.

Компания дала понять потенциальным покупателям, что готова рассматривать их предложения, отмечают источники.

По их словам, переговоры носят предварительный характер, и оценка De Beers пока не обсуждалась.

Купить De Beers в итоге может группа, в которую войдет компания сферы товаров класса "люкс" и финансовый инвестор, сказал один из источников.

Предложение BHP, оценивающее Anglo American в $39 млрд, предполагает, что De Beers будет частью сделки. Переговоры Anglo American о продаже De Beers, вероятно, идут отдельно от предложения BHP, отмечает WSJ.

Акции Anglo American прибавляют в цене 13,5% на торгах в Лондоне в четверг, бумаги BHP подешевели на 2,8%.

Anglo American BHP De Beers
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