Годовая чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО снизилась в 2,8 раза до 0,68 млрд рублей

Фото: Андрей Любимов/РБК/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" по итогам 2023 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 0,68 млрд рублей против 1,926 млрд рублей в 2022 году (снижение в 2,8 раза), сообщила биржа.

Рентабельность по прибыли за 2023 год снизилась до 9,37% с 24,90% в 2022 году.

Показатель EBITDA в 2023 году снизился 11,9%, до 2,56 млрд рублей с 2,90 млрд рублей в 2022 году. Рентабельность по EBITDA в прошлом году составила 35,30% (37,47% годом ранее).

Совокупный доход за 2023 год сократился в 2,1 раза - до 0,91 млрд рублей с 1,92 млрд рублей годом ранее.

Стоимостной объём сделок в режиме основных торгов по ценным бумагам на "СПБ бирже" в 2023 году составил 2,87 трлн рублей, что на 67,1% ниже, чем годом ранее.

Собственный капитал биржи увеличился до 20,95 млрд рублей с 20,03 млрд рублей в 2022 году (рост на 4,6%). Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) упал до 3,31% с 10,10% по итогам 2022 года.

Совокупные активы торговой площадки на конец 2023 года составили 112,86 млрд рублей, из них 53,59 млрд рублей - это неполученные выплаты и доходы инвесторов от международных депозитариев по иностранным ценным бумагам, находящимся на неторговых разделах субсчетов депо, которые будут выплачены по факту разблокировки активов.

Нематериальные активы возросли за год на 40,72% - до 1,13 млрд рублей, что связано с вложениями в развитие IT-платформы, в том числе в создание инфраструктуры рынка ЦФА.

Операционные доходы "СПБ биржи" в 2023 году снизились на 6,4% - до 7,24 млрд рублей с 7,74 млрд рублей годом ранее.

Доходы по услугам и комиссиям сократились на 43,6%, до 1,45 млрд рублей по сравнению с 2,57 млрд рублей годом ранее. Из них 75,4% пришлось на доходы от организации торгов и услуги клирингового центра - основной операционной деятельности биржи.

Процентные доходы выросли на 17,0% - до 2,58 млрд рублей с 2,20 млрд рублей в 2022 году.

Чистые торговые и инвестиционные доходы увеличились 18,7%, до 2,11 млрд рублей с 1,78 млрд рублей годом ранее.

Валовая операционная прибыль в 2023 году составила 4,74 млрд рублей, снизившись 20,6% с 5,97 млрд рублей по итогам 2022 года. Операционная рентабельность уменьшилась до 65,51% с 77,14% годом ранее.

Биржа уменьшила в 2023 году административные расходы на 9,6%, до 2,77 млрд рублей с 3,07 млрд рублей годом ранее.

"СПБ биржа" была площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке до попадания в начале ноября 2023 года в санкционный список США, после чего торги иностранными бумагами на ней были приостановлены. Иностранные контрагенты, в том числе из дружественных юрисдикций, приостановили взаимодействие с торговой площадкой из-за рисков вторичных санкций, сообщала биржа.

По ряду российских бумаг торги на "СПБ бирже" продолжаются, но в незначительных объемах. Согласно информации в отчете Банка России за 2023 год, объем торгов на "СПБ бирже" в 2023 году сократился по сравнению с показателем 2022 года в 3,1 раза - до 4,5 трлн рублей.

Группа "СПБ биржи" включает дочерние операционные компании НКО-ЦК "СПБ Клиринг", оказывающий услуги клиринга, и СПБ банк, осуществляющий функции расчетного депозитария.