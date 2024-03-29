Чистый убыток СПБ биржи за 2023 год по РСБУ сократился более чем втрое

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" по итогам 2023 года получила чистый убыток в размере 525,828 млн рублей против 1,7 мл‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌рд рублей в 2022 году, говорится в отчетности торговой площадки по РСБУ.

Совокупный убыток в 2023 году сократился до 446,115 млн рублей с 1,725 млрд рублей. Во втором полугодии он уменьшился на 82,6 млн рублей, что связано в основном с эффективным размещением собственных средств в долговые и процентные инструменты, отмечается в комментарии пресс-службы биржи.

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы "СПБ биржи" в 2023 году снизились до 616,387 млн рублей с 925,256 млн рублей.

Процентные доходы уменьшились до 576,732 млн рублей с 1,066 млрд рублей.

"В документе представлен финансовый результат самой торговой площадки без учета ее дочерних операционных компаний, которые влияют на доход группы. Консолидированную финансовую отчетность за 2023 год в соо‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌тветствии с МСФО, которая включает результаты дочерних операционных компаний, "СПБ биржа" опубликует не позднее 2 мая. Это продемонстрирует полную картину финансового состояния группы "СПБ биржи"", - отметили в пресс-службе.

"СПБ биржа" в начале ноября 2023 года попала в санкционный список США, после чего торги иностранными бумагами на ней были приостановлены. Иностранные контрагенты, в том числе из дружественных юрисдикций, приостановили взаимодействие с торговой площадкой из-за рисков вторичных санкций, сообщала биржа.

По ряду российских бумаг торги на "СПБ бирже" продолжаются, но их объемы незначительные. Всего до попадания под санкции на бирже обращалось свыше 2000 акций и депозитарных расписок международных компаний, а также ETF.

Группа "СПБ биржи" включает дочерние операционные компании НКО-ЦК "СПБ Клиринг", оказывающий услуги клиринга, и СПБ банк, осуществляющий функции расчетного депозитария.