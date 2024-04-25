Evraz снизил срок обращения планируемых бондов на 15 млрд рублей до 2,5 года

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - ООО "ЕвразХолдинг Финанс" снизило срок обращения планируемого выпуска облигаций серии 003Р-01 объемом 15 млрд рублей с 4 лет до 2,5 года, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск запланирован на вторую декаду мая.

Купоны по выпуску будут ежемесячными и переменными, с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Ориентир спреда будет определен позднее.

Организаторами выступят Газпромбанк и Россельхозбанк. В соответствии с эмиссионными документами поручитель по займу – АО "Евраз НТМК", рейтинг поручителя от АКРА – АA+(RU) со стабильным прогнозом.

Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 20 млрд рублей с погашением 29 июля 2024 года.