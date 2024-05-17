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Спрос на бонды Evraz превысил первоначальное предложение в 4 раза

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Спрос на выпуск биржевых облигаций ООО "ЕвразХолдинг Финанс" серии 003Р-01 со сроком обращения 2,5 года превысил первоначальное предложение в 4 раза, сообщил Россельхозбанк, который выступил организатором выпуска.

Первоначально ориентир спреда к ключевой ставке составлял 150 б.п., а индикативный объем выпуска - 15 млрд рублей. Высокий спрос инвесторов позволил эмитенту несколько раз снизить ориентир маржи и зафиксировать ее на уровне 130 б.п., а также увеличить объем выпуска до 40 млрд рублей. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, управляющие, страховые и инвестиционные компаний, а также физические лица.

Купоны по выпуску переменные и ежемесячные. Сбор заявок прошел 16 мая. Организаторами выступают Газпромбанк и Россельхозбанк.

Техразмещение запланировано на 21 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8.

Поручителем по займу выступает АО "ЕВРАЗ НТМК", рейтинг поручителя от АКРА - АA+(RU) со стабильным прогнозом.

Сейчас в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 20 млрд рублей с погашением 29 июля 2024 года.

Газпромбанк Evraz Россельхозбанк
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